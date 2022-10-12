مينسك: إرسال مراقبين إلى الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس سيورط دولا ثالثة في النزاع

حذر وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، من أن إرسال مراقبين غربيين إلى الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس سيزج بدول ثالثة في النزاع الأوكراني.

وقال ماكي: "أتفق هنا مع التقييم الذي أجراه الجانب الروسي. إذا تم إرسال مراقبين عن الدول الغربية إلى حدود بيلاروس وأوكرانيا، فإن هذا يعني في الواقع تورط هذه البلدان في النزاع الأوكراني".

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من دول مجموعة السبع دعم فكرة نشر مراقبين دوليين على حدود أوكرانيا وبيلاروس.

وفي نهاية سبتمبر، رفض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الاتهامات الموجهة لمينسك بالعدوان المشترك على أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستظل حليفا لموسكو في إطار اتحاد روسيا وبيلاروس.

المصدر: "بيلتا"