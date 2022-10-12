 
مباشر

روسيا والمغرب توقعان اتفاقا لإنشاء محطة للطاقة النووية

أخبار العالم

روسيا والمغرب توقعان اتفاقا لإنشاء محطة للطاقة النووية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyzz

وقعت موسكو والدار البيضاء اتفاقا لبناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال النووي السلمي.

وتم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.

إقرأ المزيد
بوتين يحذر من تسييس الطاقة النووية في العالم
بوتين يحذر من تسييس الطاقة النووية في العالم

يذكر أن وزارة الطاقة المغربية وقعت عام 2017 مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية حول التعاون المشترك في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا