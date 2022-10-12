"ما الذي ينتظر سوق النفط والغاز؟".. كلمة الرئيس بوتين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كلمة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق في العاصمة موسكو اليوم ويستمر لمدة 3 أيام.

بوتين: النظام في كييف يستخدم الإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافه

بوتين: النظام في كييف حاول تقويض خط أنابيب "السيل التركي"

بوتين: سعر الغاز الأمريكي أعلى بكثير كما أنه غير موثوق به. إحدى حاملات الغاز الأمريكي حولت وجهتها في منتصف الطريق لحصولها على صفقة أفضل.

بوتين: السيل الشمالي هو مشروع اقتصادي تشارك فيه الشركات الروسية والأوروبية على قدم المساواة.

بوتين: الضغط مستقر في خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، إلا أنهم لا يسمحون لنا بالمشاركة في التحقيقات والوقوف على حقيقة ما حدث.

بوتين: لا شك في أن تفجيرات "السيل الشمالي" هي عمل إرهابي دولي.

بوتين: كان من الممكن تجنب ارتفاع الأسعار في أوروبا بعدم اللجوء إلى ربط أسعار الغاز بالنفط، والاعتماد على العقود طويلة الأمد.

بوتين: روسيا مستعدة لضخ الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" كل ما يتعين فعله هو فتح الصنبور.

بوتين: الساسة الأوروبيون أكدوا على أن الرفاهية والازدهار وارتفاع مستوى المعيشة في أوروبا استند إلى التعاون مع روسيا.

يتبع..