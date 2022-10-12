انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"

انطلقت في العاصمة موسكو، اليوم الأربعاء، فعاليات وأعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" وسط مشاركة دولية فعالة، إذ تعتبر روسيا من كبار منتجي ومصدري موارد الطاقة في العالم.

وتستمر أعمال المنتدى حتى 14 من أكتوبر الجاري، وتتضمن فعاليات متعددة منها ورشات عمل ومحضرات وجلسات حوار، ويشارك في الأعمال شخصيات من روسيا ودول أجنبية ورؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة وخبراء يمثلون العديد من الشركات الروسية والعالمية.

يعد المنتدى منصة لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة في الاقتصاد ومشاكل التنمية وبرامج آفاق تطوير الطاقة العالمي، كذلك ستتم مناقشة المسائل المتعلقة بمشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر وأزمة الطاقة في العالم.

ويهدف منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" إلى اظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وإدراك إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة بالمشاركين في المنتدى، وأشار إلى وجود العديد من القضايا ذات الأولوية على جدول الأعمال المتعلقة بالاتجاهات الحالية في سوق الطاقة العالمي، بما في ذلك عمليات تحسين البنية التحتية للصناعة وإدخال التقنيات الرقمية الحديثة في عملها.

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل تنويع إمدادات الطاقة، وتنمية مجمع الوقود والطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات وإطلاق المشاريع الجديدة، بما في ذلك تلك الخاصة بالمعالجة العميقة للمواد الخام.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي اليوم الأربعاء كلمة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخطاب بالمهم للغاية.

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تواجه فيه أسواق النفط العالمية ضغوطات في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب دخول اقتصادات عالمية في حالة الركود.

المصدر: RT