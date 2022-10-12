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بوتين: فتح الاحتياطيات لن يحسن الوضع بشأن موارد الطاقة

مال وأعمال

بوتين: فتح الاحتياطيات لن يحسن الوضع بشأن موارد الطاقة
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التدخلات وتفريغ الاحتياطيات لن يحسن الوضع في موارد الطاقة.

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جاء ذلك خلال كلمته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، حيث تابع الرئيس أن أي تدخل أو تفريغ لاحتياطيات النفط لإصلاح الوضع بشأن موارد الطاقة لن يؤدي إلى نتيجة، حيث أنه لا توجد موارد مجانية بالكميات المطلوبة ببساطة. وقال: "هذا هو بيت القصيد، وعليهم أن يفهموا في نهاية المطاف".

ويقام أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في الفترة من 12-14 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي

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