بفضل الغاز الروسي.. تركيا يمكن أن تتحول إلى أكبر مركز لتوزيع الغاز في أوروبا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز".

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ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

وقال بوتين، اليوم في كلمة خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو، إن "الغاز المفقود عبر "السيل الشمالي" على طول قاع بحر البلطيق يمكن نقله إلى منطقة البحر الأسود، وبالتالي جعل الطرق الرئيسية لتوريد غازنا الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا. يمكن إنشاء أكبر مركز للغاز في أوروبا في تركيا إذا كان شركاؤنا مهتمين بذلك بالطبع".

وفي الشهر الماضي، تعرضت 3 أنابيب من "السيل الشمالي 1 و2" لأعمال تخريب، والآن هناك أنبوب واحد غير متضرر.

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

المصدر: نوفوستي