بوتين لأوروبا: كل ما يتعين فعله هو فتح الصنبور

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بموارد الطاقة، بما في ذلك في الخريف والشتاء القادمين.

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وقال الرئيس الروسي، في كلمة خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو، إن القرار يعود إلى الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن موسكو مستعدة لضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأنبوب غير المتضرر من "السيل الشمالي-2".

وأوضح بوتين قائلا: "تبلغ طاقته (السيل الشمالي-2) 27.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل حوالي 8% من جميع واردات الغاز إلى أوروبا. روسيا مستعدة لبدء عمليات التسليم هذه. كما يقولون الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي. إذا أرادوا، فسيتعين فتح الصنبور فقط هذا كل شيء. ونحن على استعداد لتوفير كميات إضافية في فترة الخريف والشتاء".

وفي الشهر الماضي، تعرضت 3 أنابيب من "السيل الشمالي 1 و2" لأعمال تخريب، والآن هناك أنبوب واحد غير متضرر.

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

المصدر: نوفوستي