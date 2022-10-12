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وزير دفاع أوكرانيا: منظومة الدفاع الجوي الألمانية IRIS-T موجودة على أراضينا

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وزير دفاع أوكرانيا: منظومة الدفاع الجوي الألمانية IRIS-T موجودة على أراضينا
Sputnik
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قال أليكسي ريزنيكوف وزير دفاع أوكرانيا، إن منظومة الدفاع الجوي الألمانية IRIS-T باتت موجودة في أراضي بلاده.

وأضاف الوزير الأوكراني في تغريدة على تويتر: "منظومة IRIS-T الألمانية باتت موجودة هنا. وفي طريقها إلينا منظومة NASAMS من الولايات المتحدة. ونحن نحتاج إلى أكثر من ذلك".

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وزعم ريزنيكوف بظهور حقبة جديدة في مجال الدفاع الجوي في أوكرانيا. من جانبه، أكد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، خبر وصول منظومة IRIS-T، وانتظار وصول منظومة NASAMS.  

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في وقت سابق، ذكرت مجلة "شبيغل"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ألمانيا نقلت إلى أوكرانيا أول منظومة دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM من بين 4 وعدت بها سابقا.

المصدر: نوفوستي

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