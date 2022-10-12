وزير دفاع أوكرانيا: منظومة الدفاع الجوي الألمانية IRIS-T موجودة على أراضينا

قال أليكسي ريزنيكوف وزير دفاع أوكرانيا، إن منظومة الدفاع الجوي الألمانية IRIS-T باتت موجودة في أراضي بلاده.

وأضاف الوزير الأوكراني في تغريدة على تويتر: "منظومة IRIS-T الألمانية باتت موجودة هنا. وفي طريقها إلينا منظومة NASAMS من الولايات المتحدة. ونحن نحتاج إلى أكثر من ذلك".

إقرأ المزيد

وزعم ريزنيكوف بظهور حقبة جديدة في مجال الدفاع الجوي في أوكرانيا. من جانبه، أكد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، خبر وصول منظومة IRIS-T، وانتظار وصول منظومة NASAMS.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، ذكرت مجلة "شبيغل"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ألمانيا نقلت إلى أوكرانيا أول منظومة دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM من بين 4 وعدت بها سابقا.

المصدر: نوفوستي