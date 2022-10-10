وزيرة دفاع ألمانيا تعد بإرسال منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا قريبا

أدانت وزيرة دفاع ألمانيا كريستينا لامبريخت قصف كييف ومدن أوكرانية أخرى الاثنين، ووعدت بإرسال أول منظومات دفاع جوي متوسطة المدى من طراز IRIS-T إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية: "تدين وزيرة الدفاع كريستينا لامبرخت بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على كييف وعدد من المدن الأخرى في أوكرانيا. يعاني المدنيون الأوكرانيون أكثر من غيرهم من القصف المتزايد على البنية التحتية الحيوية. يعتبر سلوك روسيا تصعيدا آخر لا يمكن قبوله. لهذا السبب، من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا في صراعها – ويجب تزويدها بشكل خاص بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة".

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ووفقا للوزيرة، تظهر الهجمات الصاروخية المتجددة على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى بوضوح مدى أهمية "تسليم أنظمة الدفاع الجوي بسرعة إلى أوكرانيا".

وأضافت: "نحن نقدم الآن الدعم الخاص على شكل دفاع جوي. في الأيام القليلة المقبلة، ستكون أول منظومة من طراز IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail الحديثة، جاهزة لحماية شعب أوكرانيا بشكل فعال". وسيتبع ذلك تسليم 3 منظومات أخرى.

وتتجاهل ألمانيا وغيرها من الدول الغربية الضربات الصاروخية المتواصلة التي يشنها الجيش الأوكراني على المواقع المدنية والبنى التحية في دونيستك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا وغيرها من المناطق الروسية بأسلحة غربية، والتي توقع يوميا عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، كذلك تجاهل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة توجيه انتقادات لكييف على خلفية استهداف جسر القرم وغيره من المنماطق الحيوية على الأراضي الروسية، بحجة "عدم كفاية المعلومات".

المصدر: نوفوستي