واشنطن تقيّد التأشيرة لمنتسبي "طالبان" السابقين والحاليين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن فرض قيود على منح التأشيرة الأمريكية لأعضاء حركة "طالبان" الأفغانية، على خلفية انتهاك الحركة حقوق المرأة.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن القيود على إصدار تأشيرات الدخول تفرض على الأفراد السابقين والحاليين لحركة "طالبان" وعناصر الأجهزة الأمنية غير الحكومية وغيرهم، الذين تعتبرهم واشنطن "ضالعين في قمع النساء والبنات في أفغانستان بواسطة السياسات التقييدية والعنف".

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يذكر أن حركة "طالبان" استولت على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس عام 2021، أي قبل نحو أسبوعين من انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وتعهدت الحكومة التي شكلتها "طالبان" في سبتمبر 2021، بمراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك بحقوق المرأة، ولكن ضمن ما يوصف بـ"الشريعة الإسلامية".

المصدر: نوفوستي