أفغانيات في تظاهرة داعمة للإيرانيات أمام السفارة: "نساء، حياة، حرية"

خرجت النساء الأفغانيات، اليوم الخميس، في تظاهرات دعما للإيرانيات اللواتي يتظاهرن في بلادهن منذ أيام، بعد وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، خلال توقيفها لدى الشرطة.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن عناصر من حركة "طالبان" أطلقوا النار لتفريق التجمع النسائي الذي نظم أمام السفارة الإيرانية في كابل.

وقالت إن نحو 25 امرأة تظاهرن لمدة 15 دقيقة على الطريق مقابل السفارة الإيرانية وهتفن "نساء، حياة، حرية"، قبل أن تفرقهن طلقات نارية في الهواء أطلقها عناصر "طالبان".

#UPDATE Taliban forces fire shots into the air to disperse a women's rally supporting protests in Iran over the death of a woman in the custody of morality police.



Chanting the "Women, life, freedom!" mantra used in Iran, Afghan women protested outside Iran's embassy in Kabul pic.twitter.com/6jTk4RaVcA — AFP News Agency (@AFP) September 29, 2022

المصدر: "أ ف ب"