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أفغانيات في تظاهرة داعمة للإيرانيات أمام السفارة: "نساء، حياة، حرية"

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أفغانيات في تظاهرة داعمة للإيرانيات أمام السفارة:
AP
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خرجت النساء الأفغانيات، اليوم الخميس، في تظاهرات دعما للإيرانيات اللواتي يتظاهرن في بلادهن منذ أيام، بعد وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، خلال توقيفها لدى الشرطة.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن عناصر من حركة "طالبان" أطلقوا النار لتفريق التجمع النسائي الذي نظم أمام السفارة الإيرانية في كابل.

وقالت إن نحو 25 امرأة تظاهرن لمدة 15 دقيقة على الطريق مقابل السفارة الإيرانية وهتفن "نساء، حياة، حرية"، قبل أن تفرقهن طلقات نارية في الهواء أطلقها عناصر "طالبان".

المصدر: "أ ف ب"

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