نتنياهو: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "استسلام تاريخي" أمام حزب الله

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرا أنه "استسلام تاريخي"، فيما وصفه رئيس الوزراء يائير لابيد "بالإنجاز التاريخي".

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وقال نتنياهو: "الإتفاقية هي عبارة عن استسلام تاريخي"، معتبرا أن "يائير لابيد وافق على كل مطالب حزب الله، وكان خائفا، ولهذا السبب استسلم".

في حين أن نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، زعيم المعارضة الإسرائيلية، لم يذكر ما إذا كان سيصوت ضد الإتفاقية في الكنيست الإسرائيلي، فيما أصدرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد بيانا أكدت فيه أنها "ستصوت ضد الاتفاقية إذا لم يتم عرضها على الكنيست للمصادقة عليها".

هذا ورد حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) على تصريحات نتنياهو، قائلا إنه (نتنياهو) "يتلو" رسائل أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وأضاف "يش عتيد": "زعيم المعارضة، الذي كان مؤيدا متحمسا للاتفاقية، أصبح معارضا صريحا فقط لأنه لم يتمكن من تحقيقها بنفسه".

المصدر: "i24"