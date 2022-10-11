 
مباشر

جنرال إسرائيلي: حزب الله" أخضع إسرائيل وجعلها تجثو على ركبتيها

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي: حزب الله
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tylc

هاجم اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي أمير أفيفي، الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن "حزب الله" أخضع إسرائيل وجعلها تجثو على ركبتيها.

وقال أفيفي: "نشهد سابقة خطيرة هنا يهددنا فيها حزب الله، ونحن في المقابل نتراجع إزاء مواقف لبنان بسرعة بالغة قبل الانتخابات"، معتبرا أن "حزب الله جعل إسرائيل تجثو على ركبتيها".

ورأى أن التوصل إلى اتفاق هو "هدوء مؤقت لا يعني شيئا عن استراتيجية طويلة الأمد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه تم التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مبينا أن "الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية".

كما أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية"، معربة عن أملها بأن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن".

المصدر: 0404

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا