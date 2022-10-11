الحكومة الإسرائيلية تعلن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود مع لبنان

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية"، مؤكدا أن "مشروع الاتفاقية يلبي جميع المبادئ الأمنية والاقتصادية التي وضعتها إسرائيل".

הגענו להסכם היסטורי על הקו הימי עם לבנון. מחר אכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני ואחריו ישיבת ממשלה. טיוטת ההסכם עומדת באופן מלא בעקרונות שהציגה ישראל בתחום הביטחוני ובתחום הכלכלי.



מדובר בהישג היסטורי שיחזק את ביטחון ישראל, יכניס מיליארדים לכלכלת ישראל ויבטיח את היציבות בגבול הצפון. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 11, 2022

ومن المقرر أن يعقد لابيد جلسة مجلس الوزراء الأمني غدا، يليه اجتماع خاص للحكومة، يعرض فيه الاتفاق على الحكومة للمصادقة عليه قبل عرضه على الكنيست.

يذكر أنه قبل لابيد لمجلس الوزراء الأمني أساسيات الصفقة المقبولة لإسرائيل، ورفض طلبات اللبنانيين للتغيير. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دار حوار مكثف عبر الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين بين لبنان وفريق التفاوض الإسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي إيال هولاتا.

المصدر: RT