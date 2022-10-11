الرئاسة اللبنانية: الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود مرضية وتلبي مطالبنا

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مرضية للبنان وتلبي مطالبه.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إن "الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة التي تقدم بها من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية"، معلنا أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وأضاف البيان: "نأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن"، مبينا أن رئيس الجمهورية ميشال عون "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".

المصدر: RT