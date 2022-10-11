بو صعب: اتفاق تاريخي وشيك مع إسرائيل

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ​إلياس بو صعب،​ أن "لبنان تسلم من واشنطن النسخة النهائية من مسودة اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل، وهي تفي بجميع متطلبات لبنان".

وفي تصريح بعد تسلمه مسودة الاتفاق من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، قال بو صعب: "تلقينا قبل دقائق المسودة النهائية... شعر لبنان بأنها تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل".

وأشار إلى أن "المسودة التي أصدرها الوسيط الأمريكي قد تؤدي قريبا إلى اتفاق تاريخي"، لافتا إلى أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى صفقة تاريخية".

ويأتي هذا التطور بعدما كان لبنان وإسرائيل قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها هوكشتاين إلى الطرفين مطلع أكتوبر الجاري.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت حينها أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

وبناء على ملاحظات الجانبين أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية خلال الأيام الماضية في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية