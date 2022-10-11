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رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نقترب من اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نقترب من اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان
AFP
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أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، أن إسرائيل تقترب من التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأكد حولتا إنه "تمت تلبية جميع مطالبنا، وتم إصلاح التغييرات التي طلبناها"، مشددا على "أننا حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية"، مضيفا: "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "لبنان تراجع عن التعديلات الجوهرية التي رفضتها إسرائيل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين".

من جهته، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن مسؤولا أمريكيا أكد "اقتراب لبنان وإسرائيل للاتفاق على الترسيم"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين أوضحوا أن الاتفاق النهائي المعدل الذي تم تسليمه إلى لبنان وإسرائيل هو النص النهائي، ولن يتم إجراء مفاوضات أخرى".

المصدر: RT + "معا"

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