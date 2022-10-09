مستشهدا بقصّة روسية.. إيلون ماسك يحذر من كارثة عالمية لا مفر منها

غرد رجل الأعمال الأمريكي المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، متحدثا عن كارثة "نهاية العالم" التي لا مفر منها، في ظل التصعيد الحاصل في العالم على خلفية أزمة أوكرانيا.

وكتب على "تويتر": "هناك مثل روسي شهير حول هذا النوع من السلوك.. في أحد الأيام تحدث قروي فقير مع سمكة سحرية تتكلم وأعلنت استعدادها لأن تحقق له أمنية واحدة... فكر القروي بسعادة غامرة في خياراته.. ربما قلعة؟ أو حتى أفضل.. ألف قطعة من الذهب؟.. سفينة أشق بها البحار؟.. وعندما أوشك على اتخاذ قراره قاطعته السمكة السحرية وقالت له إن هناك شرطا واحدا مهما: "مهما كان ما تحصل عليه، سيحصل جارك على اثنين من الشيء نفسه".

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فحينها قال القروي دون تردد "في هذه الحالة، أغمض إحدى عيني من فضلك".

وعلق ماسك على المزحة قائلا: "العين بالعين ستجعل الجميع عميان".

وتعليق رجل الأعمال الأمريكي لم يكن من فراغ، فقد جاء مطابقا لنداء وجهه الراحل مهاتما غاندي من أجل السلام والمصالحة، حيث حذر من أن "العمل بمبدأ العين بالعين ينتهي بجعل العالم كله أعمى".

An eye for an eye leaves everyone blind pic.twitter.com/pQztPvR4uI — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2022

المصدر: RT + "تويتر"