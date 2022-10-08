لابيد: عملية شعفاط هجوم خطير ونعمل على الوصول للمنفذ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم السبت "وقوع هجوم إرهابي عنيف في معبر شعفاط" في القدس، وأن "القوات الأمنية تعمل ميدانيا لإلقاء القبض على منفذ الهجوم".

وأضاف: "في موسم الأعياد هذا، خرجت قوات كبيرة تعمل ليلا ونهارا للدفاع عن مواطني إسرائيل.. قلبي مع الجرحى وعائلاتهم هذا المساء".

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وتابع: "الإرهاب لن يهزمنا، نحن أقوياء حتى في هذا المساء الصعب".

والجمعة، أجرى لابيد تقييما أمنيا بما في ذلك حول جاهزية القوات الأمنية في القدس والمسجد الأقصى وفي جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، السبت، إن 3 عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح اثنان حالتهم خطيرة، في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن "مسلحا أطلق النار باتجاه قوات الأمن على الحاجز من خلال مركبة.. ويتم البحث عن المشتبه فيه".

وكشفت منظمة نجمة داود الحمراء أن "الحادثة أسفرت عن ثلاث إصابات، إحداها حرجة جدا، وأخرى خطيرة، وثالثة طفيفة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن قواتها وحرس الحدود، يجريان مسحا وتمشيطا لتحديد مكان منفذ عملية إطلاق النار.

وأضافت أن "قوات من الشرطة وحرس الحدود تحت قيادة قائد لواء القدس دورون تورجمان، موجودة في مكان الحادث مع قوات أخرى، بما في ذلك القوات الخاصة ومروحية الوحدة الجوية التابعة للشرطة، التي تجري أنشطة مسح وتمشيط عن المشتبه به بارتكاب الهجوم على نطاق واسع".

المصدر: وكالات