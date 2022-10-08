حالتهما خطيرة.. إصابة جنديين إسرائيليين بإطلاق للنار عند حاجز شعفاط العسكري بمدينة القدس (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء يوم السبت، بوقوع إصابات بعملية إطلاق للنار عند حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس.

وذكرت أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح جراء إطلاق النار.

وأشارت مؤسسة الإنقاذ "زاكا" إلى أن أحد المصابين حالته خطرة والثاني حالته حرجة جدا.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بلاغ أولي أن إطلاق النار أسفر عن إصابة جنديين اثنين في المكان (مجندة وحارس أمن) حالتهما خطيرة.

وقالت إنه تم استدعاء قوات الأمن إلى مكان الحادث وباشرت تمشيط المنطقة للقبض على مطلق النار الذي لاذ بالفرار.

وأكد شهود عيان أن شابا فتح النار على الحاجز المذكور ولاذ بالفرار.

المصدر: RT