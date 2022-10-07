ماسك يرفض التعليق على تقارير تعطل نظام اتصالاته الفضائي في مناطق العملية الروسية

رفض رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك التعليق على تقارير صحيفة "فاينانشيال تايمز" حول تعطل نظام اتصالات الأقمار الاصطناعية Starlink في مناطق العملية الروسية في أوكرانيا.

وكتب ماسك على حسابه في "تويتر" ردا على تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن نظام اتصالات الأقمار الصناعية Starlink الذي تستخدمه قوات كييف، تعطل في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: "فيما يتعلق بما يحدث في ساحة المعركة، هذه معلومات سرية".

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وتسببت الإخفاقات في عمل النظام في حالة من الذعر في صفوف قوات كييف.

واندلعت في وقت سابق بين ماسك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حرب تغريدات، بعد تقديم الأول مقترحا لحل الأزمة الأوكرانية بالتفاوض مع روسيا.

فيما يشير فريق من الخبراء إلى أن هذا التعطل وراءه روسيا وأنظمة حربها الفضائية، وأن توقيته صادف الخلاف بين ماسك وزيلينسكي.

المصدر: نوفوستي