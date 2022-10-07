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"فاينانشيال تايمز": تعطل نظام اتصال إيلون ماسك الفضائي في مناطق العملية الروسية يثير ذعر كييف

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Legion-Media
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كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن نظام اتصالات الأقمار الصناعية Starlink الذي تستخدمه قوات كييف، تعطل في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل "أعطال فادحة" للاتصالات في مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه وخاركوف.

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وأكدت أن الإخفاقات في عمل النظام تسببت في حالة من الذعر في صفوف قوات كييف.

وأعرب الخبراء الأوكرانيون الذين قابلتهم "فاينانشيال تايمز" عن رأي مفاده أن سبب مشاكل الاتصال في هذه المناطق قد يكون قرارا متعمدا من شركة SpaceX الأمريكية، التي أطلقت Starlink، لتقييد الوصول إليها في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ووفقا لمحللين، فإن الاضطرابات تشير إلى نقص التنسيق بين القيادة العسكرية الأوكرانية وشركة SpaceX.

المصدر: تاس

 

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