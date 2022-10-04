زيلينسكي وماسك.. "حرب تغريدات" حول الصراع في أوكرانيا

وجه رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رسالة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حثه على تجنب تهديد العالم كله بسبب الصراع مع روسيا، وسط سلسلة من حرب تغريدات اشتعلت بين الطرفين.

وجاء في تغريدة إيلون ماسك عبر "تويتر" في رد على تغريدة زيلينسكي: بالقول: "ما زلت أؤيد أوكرانيا بشدة، لكنني مقتنع بأن التصعيد الهائل للحرب سيسبب ضررا كبيرا لأوكرانيا، وربما للعالم كله".

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

تغريدة ماسك الأخيرة تأتي بعد سلسلة من التغريدات التي أشعلت تويتر بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإيلون ماسك.

ففتي تغريدة سابقة لماسك، أثارت العديد من الجدل وغضب زيلينسكي، طرح ماسك للاستطلاع حول ما أسماه "خريطة سلام في أوكرانيا"، وفيه يطلب من متابعيه الإجابة بنعم أو لا، كل حسب ما يراه.

وأورد ماسك 4 نقاط من "العالم الأوكراني الروسي" داعيا المستخدمين إلى التعبير عن موقفهم تجاه المشروع، حيث تتضمن خطته الآتي:

- إجراء استفتاءات جديدة في المناطق التي تم ضمها إلى روسيا، ولكن تحت إشراف الأمم المتحدة.

- إبقاء شبه جزيرة القرم جزءا رسميًا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783.

- تأمين إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

- بقاء أوكرانيا محايدة".

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

الأمر الذي دفع بالرئيس الأوكراني زيلينسكي للرد سريعا على اقتراحات واستطلاعات ماسك بطرح استطلاع مضاد في حسابه الرسمي على "تويتر" وفيه سأل زيلينسكي الجمهور: أي إيلون ماسك تحب أكثر؟

والإجابة تتضمن خيارين:

إيلون ماسك الذي يدعم أوكرانيا

إيلون ماسك الذي يدعم روسيا

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

ليعود ماسك ويرد على زيلينسكي في تغريدته الأخيرة معتبرا أن التصعيد الهائل للحرب سيسبب ضررا كبيرا لأوكرانيا وربما للعالم أجمع.

المصدر: RT