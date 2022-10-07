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أردوغان: إن لم تزودنا واشنطن بمقاتلات F16 فبوسعنا التصرف على غرار شرائنا "إس-400" الروسية

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أردوغان: إن لم تزودنا واشنطن بمقاتلات F16 فبوسعنا التصرف على غرار شرائنا
AFP
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد دول كثيرة لتزويد بلاده بالمقاتلات إن لم تصدّر واشنطن F16 لتركيا، وذكّر بأنه بوسع أنقرة التصرف على غرار شرائها صواريخ "إس-400" الروسية.

وقال في رده على أسئلة الصحفيين في إسطنبول: "إن لم تلب الولايات المتحدة حاجتنا من مقاتلات F16 فهناك دول كثيرة مستعدة لذلك".

وأكد الرئيس التركي أن هناك بدائل لمقاتلات "إف-16" الأمريكية في دول أخرى حول العالم.

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وأوضح أن بلاده يمكنها تلبية حاجتها على غرار شرائها أنظمة "إس-400" الروسية عندما امتنعت واشنطن عن تزويدها بأنظمة "باتريوت".

وكانت تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز F16 ومعدات لتحديث مقاتلات من نفس الطراز ضمن سلاح الجو التركي.

وفي يونيو الماضي، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة بيع مقاتلات F16 لتركيا وتحديث أسطولها لكن واشنطن تضع شروطا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، وهو ما ترفضه أنقرة.

وردا على سؤال حول اتصاله مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، قال إن الأخير قدم شكره وتهنئته لتركيا بشكل خاص على الوساطة التي تقوم بها بين موسكو وكييف.

المصدر: وكالة الأناضول

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