أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إحلال "أسوأ سلام" في أوكرانيا، سيكون أفضل من استمرار الحرب والنزاع هناك.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف مؤخرا إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار"، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وجاءت دعوة الرئيس الروسي هذه في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع على اتفاقات انضمام أراض جديدة في شرق وجنوب أوكرانيا إلى قوام روسيا، بموجب استفتاء حر وشفاف قال فيه السكان هناك كلمتهم لصالح الانضمام.

وأعلنت روسيا مؤخرا عن تعبئة جزئية، قبل تعزيز القوات الروسية في مناطق القتال بأوكرانيا، في إطار العملية الروسية المستمرة لنزع سلاح قوات كييف، وتطهير أوكرانيا من النازية، وحماية سكان المناطق الجديدة من قصف قوات كييف، واضطهاد نظام زيلينسكي لهم.

المصدر: RT