الطب الشرعي الإيراني يكشف سبب وفاة مهسا أميني

كشف الطب الشرعي الإيراني اليوم الجمعة عن أسباب وفاة الشابة مهسا أميني، مؤكدا أن لا علاقة لوفاتها بإصابة في الرأس أو الجسد

وأصدرت هيئة الطب العدلي في إيران اليوم الجمعة بيانا موضحة فيه أن "المرحومة مهسا أميني كانت قد أجرت عملية جراحية لورم دماغي من ورم قحفي بلعومي في سن الثامنة من عمرها، وعلى إثر عمليتها الجراحية السابقة كانت تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدد الواقعة تحت إمرته".

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وأكد البيان، أن "المرحومة أميني كانت تستخدم أدوية الهيدروكورتيزون والليفوثيروكسين والديسموبريسين للعلاج إثر المرض الذي تعاني منه، وأن تلف في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي"

كما أشار البيان، إلى أن مهسا أميني توفيت بسبب فشل أعضاء متعددة (M.O.F.) نتيجة نقص الأكسجة الدماغي في الـ 16 من سبتمبر 2022.

وأكد البيان أن وفاة مهسا أميني لا علاقة لها بإصابة في الرأس أو الجسد، وذلك بحسب السجلات الطبية والأشعة للدماغ والرئتين وتشريح الجثة والاختبارات الباثولوجية.

المصدر: إرنا