الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومات NASAMS للكويت

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع الكويت منظومات NASAMS الصاروخية للدفاع الجوي ومعدات لها، بقيمة 3 مليارات دولار.

ووفقا لبيان الوكالة، فقد وافقت الخارجية الأمريكية على بيع محتمل للسلطات الكويتية "منظومات دفاع جوي وطنية متوسط ​​المدى ومعدات على صلة بها بقيمة 3 مليارات دولار".

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وجاء في البيان أن "عملية البيع المقترحة ستعزز السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال دعم حليف مهم من خارج الناتو يلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس الأمريكي رسميا بهذا القرار. وأمام الهيئة التشريعية الآن شهر للنظر في الصفقة المحتملة واتخاذ قرار بشأن حظرها المحتمل.

المصدر: نوفوستي