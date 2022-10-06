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البنتاغون يعلن تحييد قيادي كبير في "داعش" شمال سوريا

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البنتاغون يعلن تحييد قيادي كبير في
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أعلن جو بوشينو من القيادة المركزية الأمريكية تحييد قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي الليلة الماضية بمداهمة شمال شرقي سوريا.

ولفت إلى أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات حول العملية لاحقا.

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وقال أحد سكان قرية ملوك لوكالة "فرانس برس" إن ثلاث مروحيات أمريكية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا، ورافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية.

وأضاف "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للزوم منازلهم، قبل أن يداهموا أحد المنازل".

وأشار إلى أن القتيل يتحدر من قرية في شمال شرق الحسكة ويُعرف بأبو حايل، مؤكدا خطف شخصين "كانوا ضيوفا عند القتيل".

وتشن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين الحين والآخر عمليات مداهمة أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش".

لكن العملية الأخيرة تُعد نادرة كونها وقعت في قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للجيش السوري في محافظة الحسكة، بحسب أ ف ب.

المصدر: أ ف ب

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