سوريا: عملية إنزال جوي أمريكية بريف القامشلي الجنوبي أسفرت عن قتل شخص واختطاف آخرين

أفاد التلفزيون السوري بمقتل مدني واختطاف آخرين خلال عملية إنزال جوي نفذتها القوات الأمريكية في قرية ملوك سرايا الواقعة على بعد 17 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة القامشلي.

وبحسب التلفزيون السوري فإن العملية نفذت منتصف ليل الأربعاء حيث فتحت مروحيات أمريكية نيران رشاشاتها بشكل عشوائي قبل البدء بتنفيذ الإنزال.

وتعمد القوات الأمريكية بين الحين والآخر إلى تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة تستهدف منازل المدنيين في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة.

المصدر: RT