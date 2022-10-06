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مصدر عسكري سوري: اندلاع اشتباكات عقب الإنزال الجوي الأمريكي في ريف القامشلي

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مصدر عسكري سوري: اندلاع اشتباكات عقب الإنزال الجوي الأمريكي في ريف القامشلي
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أفاد مصدر عسكري سوري بأن اشتباكات اندلعت عقب إنزال جوي قامت به القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بالقرب من مدينة القامشلي.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "إن عددا من أفراد القوات الحليفة للجيش السوري أصيبوا في اشتباكات مع الجيش الأمريكي بعد أن نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال  في قرية موليوك سراي التي يسيطر عليها الجيش السوري جنوبي القامشلي".

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وأضاف المصدر أن "الأمريكيين يزعمون أن قوة الإنزال هبطت من أجل القضاء على أحد أعضاء تنظيم  داعش الإرهابي لكنهم قتلوا في النهاية راعيا عاديا".

ولفت إلى أن الجيش الأمريكي خطف أيضا عددا من أفراد القوات الموالية للجيش السوري.

يذكر أن عملية إنزال جوي نفذتها القوات الأمريكية منتصف ليل الأربعاء في قرية ملوك سرايا الواقعة على بعد 17 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة القامشلي وعلى إثرها قتل مدني وتم اختطاف آخرين. 

المصدر: نوفوستي

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