الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون بشأن إمكانية استهداف القرم بالصواريخ

قال الكرملين إن تصريحات البنتاغون بشأن قدرة منظومات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" على توجيه ضربات لأهداف في شبه جزيرة القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الأربعاء، أن مثل هذه التصريحات "هي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تمثل تأكيدا على تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذا الصراع، مما يخلق وضعا خطيرا للغاية".

وجاءت تصريحات الكرملين تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 625 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك أربع منظومات HIMARS و32 قطعة مدفعية و200 عربة مدرعة.

بدورها، قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، لورا كوبر، إن صواريخ "GMLRS" الموجهة المتعلقة بأنظمة "هيمارس" (HIMARS) والتي تم تزويد أوكرانيا بها، قادرة على الوصول إلى الغالبية العظمى من الأهداف في ساحة المعركة، وكذلك إلى شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي