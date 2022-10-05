باتروشيف: الناتو عمليا بات يقاتل ضد روسيا

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بات عمليا يشن حربا ضد روسيا.

وأضاف باتروشيف في اجتماع اليوم الأربعاء، في سيفاستوبول (في القرم) حول أمن شبه جزيرة القرم، قائلا:"في تحريرها لشعب أوكرانيا اليوم من النازية الجديدة، لا تقاتل روسيا فقط التشكيلات القومية والقوات المسلحة لأوكرانيا. في الواقع، فإنها تقاتل ضد حلف الناتو، الذي يزود أعضاؤه نظام كييف بالأسلحة الثقيلة، والذخيرة والاستخبارات وتدريب العسكريين المتخصصين".

وبحسب قوله، فإن أعضاء الناتو "يشاركون في التخطيط للعمليات العسكرية، ويبتزون باستخدام أسلحة الدمار الشامل".

كذلك قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الأنغلو ساكسون، يريدون من أجل مصلحتهم الخاصة، دفع أوروبا وروسيا للدخول في مواجهة عسكرية.

وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الأنغلو ساكسون كانوا منذ فترة طويلة المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار في العالم، فلا يخلون من تجاهل قواعد القانون الدولي، وإظهار طبيعتهم العدوانية الحقيقية".

وأوضح باتروشيف أنه تحت القيادة المباشرة للأنغلو ساكسون في أوكرانيا، تم إحياء نظام النازيين الجدد، وبدأت الأيديولوجية الفاشية القومية تتسلل بنشاط إلى الوعي الجماهيري، مشيرا إلى أنه "في الوقت نفسه، يستخدم الأنغلو ساكسون أوكرانيا نفسها كأداة للقتال ضد بلدنا".

المصدر: نوفوستي