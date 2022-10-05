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زاخاروفا مازحة: سأكشف لكم عن سر خطير لكيفية حرمان روسيا من عضوية مجلس الأمن

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زاخاروفا مازحة: سأكشف لكم عن سر خطير لكيفية حرمان روسيا من عضوية مجلس الأمن
Legion-Media Maksim Konstantinov SOPA Image
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية/ ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مازحة بأن من يحرم روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي يستحق جائزة "نوبل" في الرياضيات.

جاء ذلك في تعليقها على سؤال من الصحفيين ما إذا كانت روسيا مستعدة لمثل هذه المحاولات، حيث قالت زاخاروفا "إن من يتمكن من تنفيذ ذلك يستحق جائزة نوبل، في الرياضيات، لأن هذا مستحيل"، على حد وصفها، وتابعت: "سأكشف لكم عن سر خطير، وهو أن الطريقة الوحيدة لحرمان روسيا من عضويتها في مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة هي بتعديل ميثاق الهيئة، وهو ما يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعديلات، ثم التصديق عليها من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

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اختصرت زاخاروفا تعليقها بالقول: "ببساطة لا توجد طريقة قانونية أخرى لتنفيذ مثل هذه الخطة، فالمنظمة نفسها قد تم إنشاؤها لمنع الحروب والكوارث على نطاق عالمي".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد صرح في وقت سابق بأن أفكار الجانب الأوكراني لحرمان روسيا من عضوية مجلس الأمن "غير واقعية، وليست مدروسة، إن لم تكن خاطئة بالكامل".

المصدر: نوفوستي

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