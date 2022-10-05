بوريل يرجح تبني الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا قبل نهاية الأسبوع

رجح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اعتماد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف بوريل، متحدثا في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "لقد طرحنا حزمة جديدة من العقوبات. عمل ممثلونا الدائمون بنشاط الليلة الماضية، واستمروا في العمل. وآمل أنه بحلول نهاية الجلسة العامة سيكون لدينا اتفاق من قبل المجلس على الحزمة الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية".

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المصدر: نوفوستي