الاتحاد الأوروبي سيناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا

صرح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال قمة ستنعقد في براغ بتاريخ الـ 6 والـ 7 من أكتوبر الجاري تعزيز العقوبات ضد روسيا.

أوضح ميشيل في رسالة وجهها إلى زعماء الاتحاد قبل الاجتماع الذي سيعقد في براغ أن مواضيع النقاش ستشتمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا واستمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، بالإضافة إلى بحث أفضل السبل لحماية البنية التحتية الحيوية للمجتمع الأوروبي في أعقاب تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وأضاف أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف حازم ضد روسيا على ضوء استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال ميشيل إن الاجتماع سيناقش أيضا موضوع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا في ظل اقتراب فصل الشتاء.

وشدد على ضرورة التضامن والتنسيق المشترك بين دول الاتحاد لحماية مصالحها المشتركة.

المصدر: تاس

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