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الاتحاد الأوروبي يعلن عدم اعترافه باستفتاءات أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي يعلن عدم اعترافه باستفتاءات أوكرانيا
Legion-Media Bernd Elmenthaler
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بالاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا التي جرت في دونباس شرق أوكرانيا، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه جنوبها.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "استفتاء زائف ونتائج زائفة. ونحن لن نعترف بها".

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وجرت خلال الفترة بين 23 و27 سبتمبر الجاري استفتاءات على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وأظهرت نتائج الاستفتاءات تأييد المشاركين فيها لانضمام تلك المناطق إلى روسيا، حيث بلغت نسبة التأييد 87% في مقاطعة خيرسون وأكثر من 90% في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه، حسب النتائج المعلنة يوم الثلاثاء.

المصدر: تاس

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