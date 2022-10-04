البيت الأبيض يؤكد عزم بايدن الترشح للرئاسة في 2024

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يعتزم الترشح للرئاسة مجددا في انتخابات عام 2024.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "سأكرر ما تحدث عنه الرئيس مرارا، وما قلته أنا مرارا، إن الرئيس يعتزم الترشح".

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وكان جو بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

لكنه أشار إلى أنه لم يتخذ قراره النهائي بهذا الشأن بعد، وينوي تحديد موقفه نهائيا في العام المقبل.

المصدر: نوفوستي