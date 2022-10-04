الشركة المشغلة "للسيل الشمالي" تعجز عن فحص الأقسام المتضررة من الأنبوب

أعلنت شركة Nord Stream AG المشغلة لخط أنابيب "السيل الشمالي" أنها لم تتمكن بعد من بدء فحص الأقسام المتضررة من خط الأنابيب جراء الحادث الذي أسفر عن تسرب الغاز.

وقالت الشركة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنه "حتى الآن لا تتوفر الإمكانية لفحص الأقسام المتضررة لخط أنابيب الغاز نظرا لعدم وجود التصاريح الضرورية التي طلبناها في وقت سابق".

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وأشارت الشركة إلى أن السلطات السويدية حظرت الملاحة وأعمال الغوص واستخدام الأجهزة تحت المياه وغيرها من الأعمال في منطقة الحادث. والحصول على التصاريح للعمل في المياه الإقليمية الدنماركية قد يستغرق أكثر من 20 يوم عمل.

إضافة إلى ذلك، ذكرت الشركة أن صاحب السفينة التي استأجرتها Nord Stream AG لم يحصل بعد على تصريح من الخارجية النرويجية للتوجه إلى المنطقة.

وأكدت Nord Stream AG أنها لا تزال على اتصال بكافة الأجهزة المعنية في الدول المذكورة.

المصدر: تاس