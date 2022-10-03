صور فضائية لمنطقة تسرب الغاز من خط السيل الشمالي الروسي تجاه أوروبا

أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، اليوم الاثنين، استقرار الضغط وتوقف تسرب الغاز من أماكن تضرر أنابيب "السيل الشمالي 1 و2"، الممتدة من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

وقالت الشركة الروسية في بيان لها، إنها تقوم في الوقت الراهن بضخ الغاز من الأنبوب غير المتضرر من "السيل الشمالي-2" بهدف التأكد من عدم وجود أضرار في هذا الأنبوب. وأكدت أنها جاهزة لضخ الوقود الأزرق في الأنبوب مجددا عند اتخاذ قرار ببدء الإمدادات.

كذلك أكدت صور من الأقمار الصناعية الأمريكية توقف تسرب الغاز الطبيعي من أنابيب "السيل الشمالي" المتضررة.

والأسبوع الماضي، أعلن مشغل "السيل الشمالي" انخفاض الضغط في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، وفي نفس الوقت تم الإعلان عن انخفاض الضغط أيضا في "السيل الشمالي-2". وبعد ذلك أكد علماء الزلازل في السويد وقوع انفجارات في 3 أنابيب "السيل الشمالي".

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.