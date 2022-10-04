السفارة الروسية في إيران توصي مواطنيها بالامتناع عن التواجد بالأماكن المزدحمة

أوصت السفارة الروسية لدى طهران مواطنيها بالامتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة والتعامل بجدية مع حظر التصوير في إيران لتجنب الحوادث المحتملة، على خلفية الاضطرابات في الجمهورية.

وقالت السفارة الروسية في بيانها: "نوصي كل من وصل للتو أو موجودا في إيران بالامتناع عن زيارة الأماكن المزدحمة. ونذكركم أن التقاط صور وتصوير مقاطع فيديو محظور في العديد من الأماكن في المدن الكبيرة في إيران. يرجى أخذ هذه القاعدة على محمل الجد لتجنب الحوادث".

وأشارت إلى أن الوضع الحالي في إيران يستقر، والجانب الروسي يراقب الوضع الأمني ​​في الجمهورية عن كثب وسط الاضطرابات.

وأكدت أنه لم تقع حوادث خطيرة مع الروس المتواجدين في إيران خلال الاضطرابات.

المصدر: تاس