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بريطانيا: سنواصل مساعدة أوكرانيا حتى "انتصارها"

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بريطانيا: سنواصل مساعدة أوكرانيا حتى
Globallookpress Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
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أكدت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا "حتى انتصارها" وكذلك في إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة بعد انتهاء النزاع.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في خطاب، من المتوقع أن يلقيه خلال مؤتمر حزب المحافظين يوم الثلاثاء، وتم نشر مقتطفات منه الاثنين: "سنواصل مساعدتهم حتى تحقيق الانتصار في الحرب. ونحن سنساعدهم حتى استعادة سيادتهم".

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وتابع الوزير: "لن نعترف أبدا بضم لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه والقرم (لروسيا)، وهذا جزء من أراضي أوكرانيا. وعندما ستنتصر أوكرانيا في هذه الحرب، سنساعدها في إعادة إعمار المباني والاقتصاد والمجتمع".

وأضاف أن لدى لندن "صمودا استراتيجيا" لمواصلة دعم السلطات الأوكرانية "حتى الانتصار".

وأشار كليفرلي إلى أن بريطانيا بتقديمها الدعم لأوكرانيا، قد أظهرت أنها "لاعب" في الساحة السياسية الدولية، وليست "مراقبا" فقط.

المصدر: تاس

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