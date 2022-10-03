وسائل إعلام: 4 أنظمة إضافية من نوع HIMARS ضمن مساعدات واشنطن لأوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار ستضم 4 راجمات صواريخ من نوع HIMARS.

وحسب مسؤولين أمريكيين، طلبا عدم ذكر اسميهما، فإن الإعلان عن الحزمة الجديدة سيتم يوم الثلاثاء.

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار، تضم تقديم 18 نظاما صاروخيا من نوع HIMARS، سيتم توريدها خلال سنتين تقريبا، بالإضافة إلى الرادارات والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة والعربات المدرعة وغيرها.

وكانت روسيا قد حذرت مرارا من أن توريدات الأسلحة الغربية لكييف تطيل أمد النزاع في أوكرانيا.

المصدر: رويترز