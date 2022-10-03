طهران: اشتباكات بين الطلاب والشرطة.. وأشهر جامعة علمية تعلق الدروس الحضورية

علقت الدروس الحضورية اعتبارا من اليوم الاثنين في أهم جامعة علمية في إيران، بعد حوادث عنيفة مساء أمس الأحد بين الطلاب والقوى الأمنية في العاصمة طهران.

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وبحسب وكالة مهر للأنباء: "أعلنت جامعة الشريف للتكنولوجيا أن كل الدروس ستتم افتراضيا اعتبارا من الاثنين (..) نظرا إلى أحداث وقعت مؤخرا، وضرورة حماية الطلاب".

وقالت الوكالة إن 200 طالب تجمعوا بعد ظهر أمس الأحد في جامعة الشريف للتكنولوجيا في طهران، ورددوا شعارات مناهضة للنظام الديني القائم في إيران، فضلا عن شعار "امرأة حياة حرية" و"الطلاب يفضلون الموت على الذل".

وذكرت وكالة مهر أنهم كانوا يحتجون على وفاة الشابة مهسا أميني وتوقيف طلاب خلال تظاهرات نظمت منذ 16 سبتمبر، إثر وفاة الشابة البالغة 22 عاما بعد 3 أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران، لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي.

وحمل عناصر الشرطة بنادق خردق لمكافحة الشغب فضلا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع. وانتشر عناصر من قوات الأمن بلباس مدني وعناصر من الشرطة مساء الأحد أمام المدخل الشمالي للجامعة.

وفي محاولة لتهدئة الوضع أتى وزير العلوم إلى حرم الجامعة للحديث إلى الطلاب، وتكلم إلى القوى الأمنية المنتشرة حول الجامعة، بحسب المصدر نفسه.

المصدر: وكالة مهر للأنباء