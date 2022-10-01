جامعات طهران تشهد مسيرات مؤيدة ومناوئة للحكومة (فيديو)

شهدت بعض الجامعات في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، احتجاجات طلابية.

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وابتعدت الاحتجاجات عن أعمال الشغب وحرق الممتلكات العامة، حيث رفع الطلاب شعارات ضد أعمال العنف والتخريب.

وبالتزامن، رفع بعض المحتجين شعارات مناوئة للحكومة خارج حرم جامعة طهران بالقرب من ساحة الثورة، قبل أن تتصدى لهم الشرطة وتلقي القبض على عدد منهم.

وانطلقت مسيرات اليوم السبت في عدة مدن حول العالم تضامنا مع حركة الاحتجاج في إيران، التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق.

واندلعت الاحتجاجات التي أدى قمعها إلى مقتل 83 شخصا على الأقل، إثر الإعلان في 16 سبتمبر عن وفاة أميني، الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، والتي توفيت بعد 3 أيام من اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المشددة في إيران.

وتنفي السلطات أي تورط للشرطة في مصرع الشابة، وتصف المتظاهرين بأنهم "مثيرون للشغب"، فيما أبلغت عن اعتقال المئات في هذا الإطار.

المصدر: وكالة فارس+ أ ف ب