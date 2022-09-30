طهران تعلن اعتقال 9 أجانب ضالعين في المظاهرات

أعلنت طهران أنها أوقفت 9 أجانب على صلة بالتظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني خلال توقيفها لدى "شرطة الأخلاق".

وأوضحت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان أن المعتقلين مواطنون من ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد.

وأثارت وفاة أميني منذ الإعلان عنها قبل نحو أسبوعين موجة غضب عارمة في البلاد، وتقول أسرتها إن ابنتهم تعرضت للضرب حتى الموت أثناء الاحتجاز.

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بينما قالت الشرطة إن أميني (22 عاما) ماتت بسبب نوبة قلبية، وأنكرت إساءة معاملتها، كما أشار مسؤولون إيرانيون إلى أن الواقعة قيد التحقيق.

ومنذ بدء المظاهرات قالت طهران إن الاحتجاجات اليومية من تحريض أجانب. بينما أنكر المحتجون تلك المزاعم، وقالوا إن تحركاتهم انتفاضة عفوية ضد القوانين الصارمة في البلاد.

وكانت "شرطة الأخلاق" اعتقلت أميني بسبب ارتدائها الحجاب بطريقة خاطئة.

المصدر: "أسوشيتد برس"