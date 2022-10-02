زاخاروفا: الحقيقة حول تورط الأوكرانيين في الهولوكوست لا تنسجم مع الدعاية الغربية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الحقيقة التاريخية حول تورط القوميين الأوكرانيين في الهولوكوست لا تنسجم مع الدعاية الغربية الموالية لأوكرانيا.

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ولفتت زاخاروفا الانتباه في صفحتها على "التلغرام"، اليوم الأحد، إلى الوضع الذي تشكل في مسرح الشباب في ليتوانيا حيث لم يرد الممثلون الليتوانيون لعب دور "الأوكرانيين السيئين" في مسرحية تستند إلى رواية جوناثان ليتيل "نساء الخير".

وأضافت: "عبر ممثلو المسرح عن استيائهم من أن الحديث في المسرحية يدور عن تعاون الأوكرانيين مع النازيين في القضاء على اليهود. وبحسب نص المسرحية يعبر القوميون الأوكرانيون بالدرجة الأولى عن استعدادهم لقتل النساء والأطفال، "لأنهم ليسوا أناسا، بل يهود"، في حين يفكر النازيون في كيفية معاملة الجنود الألمان وأسرهم مع قتل المدنيين".

وتابعت: "كان مدير المسرحية مضطرا لتبرير نفسه بشكل علني والتأكيد أنه يدعم بقوة كييف في وضعها الحالي مع روسيا. وهذا الحادث رائع للغاية. الحقيقة التاريخية حول المشاركة الجماعية للقوميين الأوكرانيين في الهولوكوست لا تنسجم ببساطة مع الدعاية المؤيدة لأوكرانيا التي تسيطر حاليا على الغرب. ويبدو أن الليتوانيين لا يريدون أن يتذكروا مرة أخرى تعاون أسلافهم مع النازيين في القضية الجنائية للقضاء على السكان اليهود".

المصدر: تاس