أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مئات العسكريين الأوكرانيين تم القضاء عليهم، بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية، خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية إن أكثر 100 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 12 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز اللواءين الآليين 92 و14 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركيف.

وفي اتجاه كراسنوليمانسكي بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية، شن الطيران الحربي الروسي غارات كبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح تجاوزت 200 عسكري، و320 جريحا، بالإضافة إلى تدمير 10 دبابات و25 عربة قتال مشاة.

وأحبطت القوات الروسية هجوما عنيفا شنته القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتمكنت من تدمير 31 دبابة و78 وحدة من المعدات الخاصة والقضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا.

وفي اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، دمرت القوات الروسية 43 دبابة أوكرانية و89 وحدة من المعدات العسكرية الأخرى وتمكنت من القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 310 طائرات حربية، و155 طائرة مروحية، و2134 طائرة مسيرة، و378 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5281 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و858 مركبة قتالية مجهزة بقاذفات صواريخ متعددة، و3443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و6126 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية