مجلة ترجح الرد الروسي في حال ثبت تورط الولايات المتحدة في حادثة "السيل الشمالي"

رجحت مجلة "nationalreview" أن تقوم روسيا بالرد في حال كانت الولايات المتحدة متورطة فعلا في حادثة التفجيرات التي طالت خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وقال الكاتب والمحلل أنتونيو رايت في مقاله في المجلة إنه إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في الانفجارات على خطي أنابيب الغاز السيل الشمالي، فروسيا سترد في حال ثبت ذلك، مرجحا بأنها قد تضرب البنية التحتية الأمريكية.

ويعتقد كاتب المقال أن احتمال تورط واشنطن بشأن تخريب خطوط الأنابيب سيؤدي أيضا إلى حدوث خلاف في علاقات البيت الأبيض مع حلفائه، وفي المقام الأول مع ألمانيا.

وأضاف المقال: "بغض النظر عما إذا كان القرار السياسي لبناء خط الأنابيب سيئا من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية، فإن الألمان لن يغفروا لأمريكا على هذا الفعل".

ولفت رايت إلى أنه إذا كانت للولايات المتحدة بصمات على هذه العملية، فإن ذلك سيعني نهاية الناتو نفسه. إذ لا يمكن لأي حكومة ألمانية أن تصمد أمام غضب الجمهور الألماني من حيلة الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي