الكرملين : قد تكون الأعطال في خطوط أنابيب "السيل الشمالي" نتيجة أعمال تخريبية

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على مسألة حدوث أعطال في خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، والتي أثارت الكثير من التساؤلات.

إقرأ المزيد

وفيما يلي تصريحات بيسكوف للصحفيين حول هذه المسألة:

- قد تكون الأعطال في خطوط أنابيب "السيل الشمالي" نتيجة أعمال تخريبية.

- الكرملين قلق للغاية بشأن المعلومات حول حالة الطوارئ في خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

- يعتبر انخفاض الضغط على خطوط "السيل الشمالي" وضعا غير مسبوق ويتطلب تحقيقا عاجلا.

- حالة الطوارئ في خطوط "السيل الشمالي" هي قضية تتعلق بأمن الطاقة في القارة بأكملها.

ومساء أمس الاثنين، أعلن المشغل انخفاض الضغط في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، وهو مسار يتم ضخ الغاز عبره من روسيا إلى أوروبا، وفي نفس اليوم تم الإعلان عن انخفاض الضغط أيضا في "السيل الشمالي-2"، وهو مسار جاهز كي يتم ضخ الغاز عبره لكن لا يتم ذلك بعد أن تخلت ألمانيا عن المشروع وأوقفت إجراءات المصادقة.

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم.

وفيما يلي خريطة تظهر أماكن حدوث الأعطال:

وفي وقت سابق اليوم، أوصت السلطات البحرية السويدية، السفن بالابتعاد عن منطقة تسرب الغاز في "السيل الشمالي" لمسافة 5 أميال، كذلك تم تحديد ارتفاع آمن للطائرات يبلغ 1000 متر.

كذلك أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية تسجيل تسرب للغاز في "السيل الشمالي-2"، وفرض طوق عازل بمحاذاة منطقة التسرب.

المصدر: نوفوستي + تاس