مقتل 7 أشخاص جراء القصف الأوكراني في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد مقر الدفاع الإقليمى لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل سبعة مدنيين و إصابة 10 آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان المقر: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء المدنية والبنى التحتية بشكل يومي لمختلف المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي